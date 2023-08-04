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Сегодня, 15:41

Червиченко рассказал, как хотел пригласить Ярцева в «Спартак» на пост спортивного директора

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» слова бывшего главного тренера красно-белых Андрея Чернышова о том, что на его место хотели пригласить Георгия Ярцева.

Ранее Чернышов об этом рассказал в интервью «СЭ».

Андрей Чернышов и&nbsp;Егор Титов. Разговор по пятницам с Андреем Чернышовым. Так кто же кормил «Спартак» бромантаном?

«Не совсем так. Я хотел, чтобы Ярцев был спортивным директором. Чтобы он стоял вместе с Дасаевым над Чернышовым. Но Ярцев сказал, что хочет только с Дасаевым руководить командой. У нас было немножко другое мнение. Мы хотели, чтобы Ярцев руководил молодыми тренерами. Но он тогда отказался. Нам тогда казалось, что молодой, перспективный тренер, который еще и показывает результаты в сборной — это неплохая история. Но ошиблись. Слава богу, что быстро исправились», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Андрей Чернышов возглавил «Спартак» в 2003 году и проработал там меньше трех месяцев. под его руководством команда провела 10 матчей: 5 выиграла и 5 проиграла.

Андрей Чернышов
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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