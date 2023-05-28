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Сегодня, 17:30

Червиченко рассказал, кого не хватило «Спартаку» в матче с «Пари НН»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал, что красно-белым не хватило форварда Александра Соболева в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

«Думаю, Соболева не хватило. Он умеет продавить. Выжать из эпизода максимум. Да, Соболев бы сегодня пригодился. Форвард-то он неплохой, силовой, да и пас может отдать. Но, с другой стороны, все по регламенту. За хамство надо отвечать.

Кого можно выделить у «Спартака»? Зиньковского. Вот он добавляет по ходу сезона, выходит на лидирующие позиции. Сегодня он мне понравился больше Промеса. Дирижировал, отдавал передачи. Какой навес он «выпилил» на Николсона! Единственное — возможно, ему надо немного поменять позицию», — сказал Червиченко «СЭ».

21 мая в матче «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с защитником армейцев Вилианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок красно-синих в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

 
Роман Зобнин (с мячом) в матче с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Спартаку» не хватило Соболева. Нигматуллин феноменален». Мнение Червиченко

 

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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