Червиченко с иронией отреагировал на дисквалификацию Соболева: «Видимо, была горящая путевка»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС о дисквалификации нападающего красно-белых Александра Соболева на четыре матча.

«Очень ему хотелось пораньше закончить чемпионат. Видимо, была горящая путевка. Не давали две желтые — решил кардинально разрешить вопрос и выпросил красную. Разные были мнения среди футбольных людей насчет наказания Соболеву. Не знаю, сколько положено по регламенту, но четыре игры — это больше чем 10 процентов игр чемпионата. Для хорошего игрока это довольно-таки много», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА (2:1) Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал нападающему красно-белых прямую красную карточку.