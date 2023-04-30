Червиченко: «С таким футболом «Спартак» точно проиграет «Зениту». Игра ни о чем...»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» оценил расклад в борьбе за второе место в РПЛ.

— Кто теперь фаворит в борьбе за второе место? Все очень близко. У «Ростова» — 50 очков, у «Спартака» — 49, у ЦСКА — 48.

— Надо изучить календарь. Если взять следующий тур, то «Спартак» с такой игрой точно потерпит поражение от «Зенита». 99,9 процента, что красно-белые будут биты в Питере. Затем красно-белые обыграют «Химки», но дальше-то ЦСКА. Опять можно потерять очки. У «Ростова» же в ближайших трех встречах в соперниках «Факел», «Сочи», «Нижний». Согласитесь, полегче. У ЦСКА тоже в ближайших турах календарь поприятнее — «Оренбург», «Торпедо», а потом только «Спартак». Мне кажется, расклад у конкурентов «Спартака» лучше. Но как там все сложится... Одному Богу известно. Пока приходится констатировать, что игры у красно-белых не просматривается. Ни о чем... Так что загадывать, сколько очков наберет «Спартак» на финише, — очень сложно.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 7 мая в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 18.00 мск.