Червиченко считает Чернышова основным источником проблем с допингом в «Спартаке» в 2003 году

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» допинговый скандал в московском клубе в 2003 году.

Ранее Чернышов высказался о допинговом скандале в интервью «СЭ».

«Уже всем все объясняли. Ты приходишь на пост главного тренера и говоришь, что у тебя команда медленная, не бежит, ее надо ускорить. И при этом приглашаешь врача Щукина. Он приходит и говорит, что знает, как сделать так, чтобы люди побежали. И потом происходит эта ситуация. Не Юран тогда пригласил этого врача. И не Катулин. Его привел Чернышов. И от него у нас произошли эти проблемы. Это дело каждого — принимать на себя вину или нет. Я считаю, что основной источник этих проблем — это Чернышов», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2003 году «Спартак оказался в центре допингового скандала, главной жертвой которого стал капитан команды Егор Титов.