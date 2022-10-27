Червиченко считает, что академия «Чертаново» была самой лучшей в России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какую футбольную академию России считает самой лучшей.

«Не могу сказать, что спартаковская академия самая сильная. Литвинов — это уже достаточно давний «продукт». Да, у них появился Мелешин, хороший парень, но это единственный футболист, которого дала школа «Спартака» за два-три года. Этого маловато, чтобы сказать, что академия «красно-белых» самая сильная.

Несмотря на тот негатив, который окружает «Чертаново», их работа самая продуктивная и правильная. Как спродуцированная структура, эта академия, наверное, была самая лучшая. Такая футбольная школа была сконцентрирована на том, чтобы воспитать футболистов для больших клубов", — приводит Metaratings.ru слова Червиченко.

Отметим, что 28 сентября Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве.