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27 октября, 23:12

Червиченко считает, что академия «Чертаново» была самой лучшей в России

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какую футбольную академию России считает самой лучшей.

«Не могу сказать, что спартаковская академия самая сильная. Литвинов — это уже достаточно давний «продукт». Да, у них появился Мелешин, хороший парень, но это единственный футболист, которого дала школа «Спартака» за два-три года. Этого маловато, чтобы сказать, что академия «красно-белых» самая сильная.

Несмотря на тот негатив, который окружает «Чертаново», их работа самая продуктивная и правильная. Как спродуцированная структура, эта академия, наверное, была самая лучшая. Такая футбольная школа была сконцентрирована на том, чтобы воспитать футболистов для больших клубов", — приводит Metaratings.ru слова Червиченко.

Отметим, что 28 сентября Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-akademiya-chertanovo-navernoe-byla-samaya-luchshaya-v-rossii-1397119/
Футбол
Андрей Червиченко
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