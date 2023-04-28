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Сегодня, 13:34

Червиченко считает, что Левников будет прибивать «Ростов» в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча «красно-белых» в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова».

«Никаких хороших ожиданий в матче «Спартака» против «Ростова» нет. Думаю, что арбитр Левников будет прибивать ростовчан, а красно-белые сделают ангельские глазки и скажут, что так со всеми бывает, нас тоже плохо судили. При судействе Левникова «Спартак» фаворит в матче. По игре сложно сказать. Если покажут ту игру, которую демонстрировали до 65-й минуты в Краснодаре, то тогда не фавориты. Надо понимать, что у «Ростова» такие, как Левников, черти в черной одежде, выбили половину состава карточками, которые регулярно показывают и выдумывают. Желто-синие подходят ослабленными к игре, выход «Спартака» на второе место — это многоходовочка с участием судей», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-levnikov-budet-pribivat-rostov-a-spartak-sdelaet-angelskie-glazki-i-skazhet-chto-tak-byvaet-246778/
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РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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