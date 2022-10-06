Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:30

Червиченко считает, что назначение Казарцева пойдет на пользу «Спартаку» в матче с «Крыльями Советов»

Дмитрий Барулев

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Василия Казарцева главным арбитром на матч 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Вряд ли Казарцев захочет снова слушать спартаковские истерики. Поэтому это назначение может пойти на пользу «Спартаку». Казарцев будет благосклонен к этому клубу. «Спартак» не жалуется на судейство в этом сезоне, потому что их матчи хорошо отрабатывают, а не потому что ушли Федун и Зарема. Думаю, что могут быть проблемы у «Крыльев Советов» с судейством Казарцева, а у «Спартака» их не будет», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 16.00 на «Открытии Арены».

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Василий Казарцев
10
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тарасова не приехала на съемки «Ледниковый период», ее госпитализировали
«Это мое послание для всех». Ниманн отвечает на обвинения новыми победами
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо» «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Ледяхов: «Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли»
Тренера вратарей «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован КДК на два матча за оскорбительное поведение
КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке на два матча за оскорбление судей
Кечинов: «Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры»
КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова
Колосков назвал Соболева самым ярким нападающим в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тренера вратарей «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован КДК на два матча за оскорбительное поведение

КДК оштрафовал Гогниева за выход за пределы технической зоны во время матча с ЦСКА