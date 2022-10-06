Червиченко считает, что назначение Казарцева пойдет на пользу «Спартаку» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Василия Казарцева главным арбитром на матч 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Вряд ли Казарцев захочет снова слушать спартаковские истерики. Поэтому это назначение может пойти на пользу «Спартаку». Казарцев будет благосклонен к этому клубу. «Спартак» не жалуется на судейство в этом сезоне, потому что их матчи хорошо отрабатывают, а не потому что ушли Федун и Зарема. Думаю, что могут быть проблемы у «Крыльев Советов» с судейством Казарцева, а у «Спартака» их не будет», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 16.00 на «Открытии Арены».