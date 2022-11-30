Червиченко: «Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал утверждение Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора «Локомотива».

«Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади. Все-таки фееричная работа немцев, которые потратили десятки миллионов евро на трансферы, опустили команду из призовой тройки до борьбы за выживание в РПЛ, а теперь спокойно уехали к себе домой, подорвала возможности клуба. Люди, которые пришли сейчас в «Локомотив», способны навести порядок. Но работа им предстоит очень трудная», — цитируют «Известия» Червиченко.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.