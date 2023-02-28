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Сегодня, 18:26

Червиченко считает, что «Спартак» истреплет все нервы «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах красно-белых в весенней части чемпионата.

«Спартак» выглядит очень прилично. Команда может и не прорваться на первую строчку таблицы, но нервы «Зениту» точно истреплет. Самое приятное — большое количество россиян в стартовом составе, причем все по праву. Хоть кто-то разглядел потенциал в наших и понял, что они точно не хуже иностранцев. Кроме того, на мой взгляд, Абаскаль видит перспективу и понимает, что иностранцев будет все меньше. Кроме того, он явно не повязан ни в каких схемах при покупке иностранцев. Какие шансы у «Спартака» на золото в РПЛ? Самое главное — то, что есть спокойствие внутри. Абаскаль смог из команды сделать коллектив, где нет распрей и разногласий, в том числе из-за зарплат. Молодые, на мой взгляд, поняли, что им дан шанс и за него надо хвататься, что не будет приоритета для иностранцев», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-spartak-mozhet-i-ne-prorvat-sya-na-pervuyu-strochku-no-vse-nervy-zenitu-istreplet/
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