Червиченко считает, что «Спартак» не заслужил победу над «Оренбургом»: «Ничья была бы справедливым результатом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Оренбургом» (3:2) в 1-ом туре РПЛ.

«Считаю, что «Спартак» сегодня отскочил за счастье. Два раза забили за счет рикошетов. «Оренбург» играл хорошо, но в конце стал садиться глубоко, что категорически нельзя делать в матче со «Спартаком». По идее, ничья была бы справедливым результатом. У «Спартака» было много моментов, но при этом и у своих ворот команда много позволяла сопернику», — сказал Червиченко «СЭ».

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.