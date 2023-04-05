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Сегодня, 18:07

Червиченко считает, что «Спартак» сильно зависит от Джикии

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил результаты московского клуба в весенней части чемпионата России.

«Слишком много дифирамбов спели в межсезонье. А я всегда говорил, что у «Спартака» есть особенность. Начинается межсезонье, «хлопают» какие-то «стоячие» команды, которые занимаются на сборах не тем, что обыгрывают кого-то, а работают над укреплением состава. И на фоне этого «Спартак» их обыгрывает. Верещат о том, что теперь перегоним «Зенит». Каждый год эта песня продолжается. Начинаются официальные матчи, и «Спартак» сбоит. Правда, такого, как в этом году, не помню. Все начинает не получаться, и команда валится», — приводит Metaratings.ru слова Червиченко.

Также он высказался о влиянии защитника Георгия Джикии на результаты «Спартака».

«Очевидно, что «Спартак» сильно зависит от Джикии. Мало того, что нет Жиго, развалилась пара фундаментальных защитников. И вся нагрузка ложилась на Джикию, организм не выдержал, получил травму. Дальше видим, что в обороне «Спартака» если не проходной двор, то как минимум двор без калитки», — добавил специалист.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб набрал 41 очко за 21 тур.

8 апреля красно-белые сыграют с «Динамо». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-spartak-silno-zavisit-ot-dzhikii-ego-net-szadi-promes-speredi-ne-bezhit-i-komanda-posypalas-240954/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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