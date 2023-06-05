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Судейство

Сегодня, 16:37

Червиченко считает, что судьи «придумали» «Спартаку» 5-6 очков: «Даже с ЦСКА умудрились натянуть победу»

Квинси Промес и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» судейские ошибки в пользу красно-белых в матчах чемпионата России-2022/23.

«Безусловно, судейские ошибки в пользу «Спартака» позволили команде заскочить на третье место, особенно на финише. Ошибки были и в пользу красно-белых, и против их прямых конкурентов, в частности, против «Ростова». «Ростов» судили безобразно, а «Спартаку» даже в матче с ЦСКА умудрились натянуть победу. Все нытье красно-белых в начале сезона по поводу плохого судейства — я так думаю, это была концепция действий. Надеюсь, в следующем сезоне этого не будет. На каком месте «Спартак» закончил бы, если бы судили правильно? Я думаю, пять-шесть очков придуманы судьями. Это подтверждено ЭСК, в принципе такой же балаган, как и эти бегающие в черном по полю. Вот убирайте эти очки, и 5-6-е место получится», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее «СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Чаще всего судьи ошибались в пользу «Спартака» (15 раз).

Спартаковцы предъявляют претензии Виталию Мешкову. Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака», но и против него — тоже. В РПЛ в каждой второй игре неверное решение

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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