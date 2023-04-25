Червиченко о победе «Спартака» над «Краснодаром»: «Это не красно-белые перевернули игру, а Безбородов»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Это не «Спартак» перевернул игру, а Безбородов, игравший за «Спартак». Надо называть вещи своими именами. Сначала он назначил пенальти в ворота «Краснодара», а потом не разглядел пенальти на Сперцяне. При этом «Спартак» был беспомощен, особенно если вспомнить эпизод со вторым пропущенным мячом, и как Дуарте бежал в оборону», — сказал Червиченко «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками после 24 туров.