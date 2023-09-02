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Сегодня, 16:38

Червиченко считает, что удача определит итог матча «Краснодар» — «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ.

«Мне кажется, в матче нет фаворита. Любая команда, у которой в этот день лучше пойдет игра, может выиграть. «Краснодар» играет несколько безбашенно, а у «Спартака» в защите проходной двор. Но у обеих команд хорошее нападение, поэтому голов будет много, где-то четыре. У краснодарского клуба хорошая мотивация. У «Спартака» то горы, то море. То игроки красно-белых еле по полю таскаются, то несутся и за 25 минут убивают «Динамо», — приводит слова Червиченко Betonmobile.

Игра между командами пройдет 2 сентября в Краснодаре. Начало — в 20.00 мск.

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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