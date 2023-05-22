Червиченко считает, что в споре за медали все решат судьи

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением, кто возьмет серебряные медали.

«В споре за второе и третье места все будут решать судьи, а не команды. «Ростов» они уже почти сняли с пробега. А дальше решат, кто из этих двух команд займет второе и третье место. В дерби они благоволили «Спартаку». Посмотрим, на чьей стороне они будут в двух оставшихся матчах. Хорошей игры футболистов, старания и желания здесь будет мало. Здесь очень много будет зависеть от того, что захотят исполнить эти «черти в черных костюмах», — сказал Червиченко «СЭ».

«Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка в 28 играх. ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы с 54 очками.