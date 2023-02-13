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Сегодня, 22:53

Червиченко считает правильным ходом подписание нового контракта «Спартака» с Абаскалем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что Гильермо Абаскаль продлил контракт с московским клубом до 2025 года.

«На мой взгляд Абаскаль, за последнее время самый адекватный тренер «Спартака». А что искать от добра добра, если нашли какую-то формулу взаимодействия и, наверное, получили какие-то гарантии, что он не убежит. Я считаю, это правильный ход. Команда выглядит очень неплохо, видел ее живьем, прямо преображается. Самое главное, очень много времени получают российские молодые ребята, интегрируются в команду. Подписание нового контракта выглядит логично. У Абаскаля все в порядке, он получает хорошие деньги, живет в благополучной стране, платит копейки, наверное, за газ, свет и все остальное, платит мизерные налоги. Вот зачем ему куда-то нестись? В Испанию, где экономический кризис, который будет усугубляться. Где налоги больше 50%. Если человек подписывает контракт до 2025 года, то точно не для того, чтобы в 2023 убежать», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-schitaet-pravilnym-khodom-podpisanie-novogo-kontrakta-spartaka-s-abaskalem-227641/
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