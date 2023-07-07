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Сегодня, 20:32

Червиченко сомневается, что ЦСКА продаст кого-то в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Странный трансфер, но нужно дождаться официального подтверждения. Слабо верится, что ЦСКА кого-то продаст «Спартаку». Медина — неплохой футболист, но цена слишком завышенная. Таких ребят нужно покупать за € 4-5 млн, это была бы хорошая сделка. Предательство? Это чушь собачья. В большом футболе такого нет. Эти разговоры в пользу бедных. Люди выбирают то место, где им платят и лучше условия», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

7 июля «СЭ» сообщил, что Медина близок к переходу в «Спартак». Красно-белые заплатят за парагвайца около 7,5 миллиона евро.

Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-slabo-veritsya-chto-tsska-prodast-kogo-to-v-spartak/
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ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Червиченко
Хесус Медина
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