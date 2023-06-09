Червиченко — о новом видео Дзюбы: «Артем, кажется, готовится в Европу поехать. Там любители подобных вещей»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о новом интимном видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба что, опять теребонькает на видео? Всегда говорил: личная жизнь и спортивная карьера — разные вещи. Человек у себя дома за закрытыми дверьми может заниматься чем угодно. У каждого свои наклонности. Надо понять, что рукоблудие никак не повлияет на карьеру Дзюбы, а только поможет процессу узнаваемости. Видите, бегает и забивает, значит, мастурбация ему идет на пользу. Тем более Артем подтвердил звание самого медийного футболиста нашей лиги. С такими наклонностями, глядишь, Дзюба и в Европе станет не чужим человеком. Там же любители подобных вещей. Артем, кажется, готовится туда поехать», — цитирует Червиченко Sport24.

9 июня в Telegram-каналах появились публикации с рядом интимных видео Дзюбы. На одном из них он обращается к неизвестной девушке, с которой, судя по всему, общался по видеосвязи. Позже блогер Милана Петрова сообщила, что футболист отправлял свои интимные видео украинской девушке, которую могли взломать.