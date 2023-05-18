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18 мая, 13:45

Червиченко: «В обороне «Спартака» все грустно, ЦСКА имеют некое превосходство»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.

«ЦСКА выглядит предпочтительнее. У «Спартака» проблемы, особенно в обороне. Отсутствие Георгия Джикии сильно сказывается, но и впереди все так себе. Середины практически нет, объективно, сейчас ЦСКА сильнее. Вряд ли судья решится помогать одной из команд, поэтому на поле будет то, что есть по судейской части. Возможно, нападение у ЦСКА не очень, но «грузят» же и по два, и по три мяча. А у «Спартака» такая оборона, что там не нужно быть сильным мастером и каким-то суперголеодором. В обороне «Спартака» все грустно. Если у «Спартака» нейтрализуется атакующая мощь, то, за счет чего оборона еще держится, то команда сыпется. Если говорить об объективной оценке, армейцы имеют некое превосходство. ЦСКА не проиграет. Будет 1:1 или 1:2», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-v-oborone-sparatka-vsyo-grustno-obektivno-seichas-cska-silnee-251982/
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Червиченко
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