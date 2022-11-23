Червиченко заявил, что Бальде может покинуть «Спартак» после окончания его дисквалификации

23 ноября, 22:08
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что форвард москвичей Кейта Бальде покинет клуб после окончания его дисквалификации.
«Будет очень смешно, если Бальде отсидит дисквалификацию, потом помашет «Спартаку» рукой и вернется в «Кальяри», воспользовавшись разрешением ФИФА. Это будет самый веселый пердимонокль, потому что они все это время платили ему зарплату. Не стоит исключать ситуацию, что итальянцы хитрее, чем наши умники и что Бальде действительно отсидит дисквалификацию в «Спартаке» и вернется в «Кальяри». В целом, для «Спартака» эта ситуация не то чтобы неординарная — у них постоянно такие несуразицы происходят», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».
17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».
В среду, 16 ноября агент Бальде рассказал, что 27-летний футболист провел первую тренировку с командой после отстранения.
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