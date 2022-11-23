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23 ноября, 22:08

Червиченко заявил, что Бальде может покинуть «Спартак» после окончания его дисквалификации

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что форвард москвичей Кейта Бальде покинет клуб после окончания его дисквалификации.

«Будет очень смешно, если Бальде отсидит дисквалификацию, потом помашет «Спартаку» рукой и вернется в «Кальяри», воспользовавшись разрешением ФИФА. Это будет самый веселый пердимонокль, потому что они все это время платили ему зарплату. Не стоит исключать ситуацию, что итальянцы хитрее, чем наши умники и что Бальде действительно отсидит дисквалификацию в «Спартаке» и вернется в «Кальяри». В целом, для «Спартака» эта ситуация не то чтобы неординарная — у них постоянно такие несуразицы происходят», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

В среду, 16 ноября агент Бальде рассказал, что 27-летний футболист провел первую тренировку с командой после отстранения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-ne-isklyucheno-chto-bal-de-otsidit-diskvalifikatsiyu-v-spartake-i-vernetsya-v-kal-yari/

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
13
3
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