Червиченко заявил, что Бальде может покинуть «Спартак» после окончания его дисквалификации

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что форвард москвичей Кейта Бальде покинет клуб после окончания его дисквалификации.

«Будет очень смешно, если Бальде отсидит дисквалификацию, потом помашет «Спартаку» рукой и вернется в «Кальяри», воспользовавшись разрешением ФИФА. Это будет самый веселый пердимонокль, потому что они все это время платили ему зарплату. Не стоит исключать ситуацию, что итальянцы хитрее, чем наши умники и что Бальде действительно отсидит дисквалификацию в «Спартаке» и вернется в «Кальяри». В целом, для «Спартака» эта ситуация не то чтобы неординарная — у них постоянно такие несуразицы происходят», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».