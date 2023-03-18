Червиченко о поражении «Спартака»: «С сегодняшнего дня никакой гонки за чемпионство больше не существует»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Оренбурга» в матче 20-го тура РПЛ (2:0).

«С сегодняшнего дня никакой гонки за чемпионство больше не существует. Команды выходят на поле не для того, чтобы дарить «Спартаку» очки. Очки надо выгрызать, быть злыми, дерзкими, как «Оренбург». Подарков никто делать не собирается. Нытье красно-белых по поводу судей им тоже уже не помогает. Их уже обыгрывают даже без претензий. Надо разбираться, почему команда так хорошо выглядела на сборах и так отвратительно выглядит после возобновления чемпионата.

Маслову не хватает скорости и ума нарушать правила не в своей штрафной, а в середине поля. Джикия, видимо, устал за всех отдуваться. Промес два матча играет, потом две-три игры отдыхает, прогуливается. Как попал этот легионер Тавареш в команду — я вообще не понимаю. Видимо, кому-то денег не хватило. И так можно разложить по всем, кто выходил на поле», — сказал Червиченко «СЭ».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.