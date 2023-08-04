Червиченко заявил, что Чернышову придется отвечать в суде за слова о несостоявшемся трансфере Вагнера Лав в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал «СЭ», почему московский клуб не подписал нападающего Вагнера Лав.

Ранее в интервью «СЭ» Чернышов сообщил, что Андрей Червиченко хотел обмануть Леонида Федуна на полтора миллиона евро.

«Вот за эту историю ему, видимо, придется отвечать в суде. Поскольку этой истории совершенно не было. История была другая. Раз он это утверждает, значит, придется юношу подтянуть за язык. Вагнера можно было забрать то ли за полтора, то ли за два миллиона, но дать доиграть ему чемпионат в Бразилии. Но деньги надо было заплатить сразу. Я сказал, что это очень рискованно. У него будет травма и еще что-то. Зачем мы будем деньги отдавать? Потом ЦСКА, как обычно, побежал по нашим следам. Это была их ключевая цель на трансферном рынке. Отслеживать наши трансферы, потом давать в два раза больше и сразу забирать игрока. Они так и сделали», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

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