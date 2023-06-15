Червиченко заявил, что ему ничем не запомнился Кариока

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, чем запомнился бразильский полузащитник Рафаэл Кариока, когда играл за московскую команду.

«Ничем не запомнился этот человек. Мне кажется, что это очередной вброс, чтобы было о чем поговорить. Какой ему чемпионат России? Кариока здесь себя не нашел и никак не зарекомендовал. Может, по российским деньгам соскучился или кто-то снова хочет нажиться на этом трансфере. Когда его первый раз покупали в «Спартак» выгоду получили только люди, кто занимался сделкой. Команда от этого игрока получила ровно ноль. В футболе полно коряг, похожих на Кариоку. Зачем его второй раз приглашать в РПЛ, чтобы со всех сторон пихали? Вы кого привезли?» — приводит слова Червиченко Legalbet.

Ранее представители Кариоки не исключили возвращения бразильца в РПЛ.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 год и дважды уходил в аренду.

За московскую команду полузащитник провел 139 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.