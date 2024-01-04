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Сегодня, 12:00

Черышев: «Летом рассмотрю варианты с переходом в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Денис Черышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев заявил, что может продолжить свою карьеру в России.

«Буду ли летом рассматривать варианты с переходом в Россию? Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них интерес ко мне (улыбается). Конечно, все рассмотрю. Дома решим, как дальше продолжать карьеру. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы еще много лет играть в футбол», — цитирует Черышева РИА «Новости».

Ранее Черышев сообщил, что намерен остаться в «Венеции» до лета.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 9 матчей, не отметившись результативными действиями. Он выступает за итальянский клуб с лета прошлого года. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета этого года.

До этого Черышев играл за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».

Источник: РИА «Новости»
Денис Черышев
Футбол
РПЛ
ФК Венеция
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