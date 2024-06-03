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Сегодня, 01:25

Дмитрий Черышев: «Зенит» стал терять очень много очков»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Почему ни один клуб не заслужил чемпионство? «Динамо» на протяжении долгого времени занимало 3, 4, 5, 10 позиции, а в этом году тихим сапом оказалось в верху турнирной таблицы. И исход чемпионской гонки решил только последний тур. Но если брать все параметры, почему «Динамо» не заслужило золотые, серебряные или бронзовые медали? Они выдали великолепную концовку. «Зенит» же стал терять слишком много очков с командами, с которыми делать этого не должен, это для них минус», – приводит слова Черышева «РБ Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Петербуржцы набрали 57 очков, опередив «Краснодар» на один балл.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-zenit-stal-teryat-ochen-mnogo-ochkov/
ФК Зенит
Дмитрий Черышев
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