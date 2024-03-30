Черышев: «Сомневаюсь, что следующий сезон Карпин начнет в «Реале»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев предположил, может ли Валерий Карпин начать следующий сезон в европейском гранде в случае успешной работы в «Ростове» и сборной России.

«Глубоко сомневаюсь, что следующий сезон Карпин начнет в «Барселоне», «Реале» или «Манчестер Сити». Сравнивать сборную России и «Ростов» нельзя, это совершенно разные команды, разные уровни, разные игры, разные составы», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

21 марта сборная России под руководством Карпина разгромила национальную команду Сербии в товарищеском матче, а 29-го числа «Ростов» на выезде обыграл «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ (4:1) и поднялся на 7-е место в турнирной таблице (30 очков).