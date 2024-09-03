Черышев посоветовал Тюкавину не поддаваться панике из-за результативности

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал результативность нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Бывают отрезки, когда нападающий не может забить. В такие моменты нужен какой-то толчок или позитивный момент, чтобы у игрока все развернулось. Тюкавин — хороший футболист. Просто он провел выдающийся прошлый сезон, а теперь все требуют от него улучшения предыдущих результатов. Это влияет на ожидания от его игры и может негативно сказываться на самом футболисте.

Однажды я не мог забить то ли два, то ли три месяца. СМИ постоянно прессинговали. Но в какой-то момент мы сыграли с мадридским «Реалом» в Лиге Европы, я смог забить. Так что в таких ситуациях, в который сейчас находится Тюкавин, важно терпеть и не поддаваться панике. Надо просто делать свое дело, играть на команду», — приводит слова Черышева Metaratings.

В сезоне-2024/25 в активе 22-летнего форварда 1 гол и 2 результативные передачи в 8 матчах во всех турнирах.