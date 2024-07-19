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Сегодня, 13:58

Черышев: «В новом сезоне меньше всего жду борьбы за чемпионство от «Краснодара»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Краснодара» в предстоящем сезоне РПЛ.

«Очень сложно что-то сказать про «Краснодар». Надо посмотреть, как они усилились. Честно говоря, от них меньше всего каких-то ожиданий, что касается борьбы за чемпионство. Шанс есть, но то, что они будут прям чемпионы с отрывом, не думаю», — сказал Черышев «СЭ».

В первом туре нового сезона РПЛ «быки» встретятся на выезде с «Ахматом» 21 июля.

(Александр Абустин)

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Дмитрий Черышев
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