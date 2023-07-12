Черышев считает, что Бонгонда способен составить конкуренцию Промесу: «Интересный и быстрый игрок»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал «СЭ» переход вингера Тео Бонгонда из «Кадиса» в «Спартак».

«Это хороший и интересный футболист, быстрый игрок. На сегодняшний день это будет хорошая помощь «Спартаку». Дальше все будет зависеть от игрока. Для того чтобы тот же Промес продолжал поддерживать свой уровень, ему нужна конкуренция. Бонгонда — тот футболист, который создаст ему конкуренцию», — сказал Черышев «СЭ».

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец заключил контракт с московским клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.