Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:21

Черышев: «По составу «Динамо» уступает «Зениту», «Спартаку» и «Краснодару»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Экс-тренер «Пари НН» и «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о шансах «Динамо» выиграть РПЛ в сезоне-2024/25.

«Где в прошлом сезоне был «Спартак»? Я напомню — на пятом месте. А «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. Поэтому тут ещё далеко не всё понятно. «Динамо» — это бренд, класс и команда, которая всегда ставила перед собой высокие задачи. Поэтому я бы не вычеркивал «Динамо» из претендентов на чемпионство в этом сезоне. Плюс добавил бы к ним ЦСКА и «Локомотив». Может быть, «Динамо» уступает по составу «Зениту», «Спартаку» и «Краснодару». Но зато у бело-голубых в команде присутствуют молодые ребята, воспитанники московского клуба», — цитирует Черышева Legalbet.ru.

После 18 матчей «Динамо» находится на четвертом месте с 35 очками.

Источник: Legalbet.ru
1
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Черышев
Читайте также
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Промес сделал заявление на русском языке. Что происходит в «Спартаке» на сборах в Абу-Даби
Скончался бывший капитан одесской команды — чемпиона КВН Валерий Хаит
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Овечкин сократил до 17 голов отставание от рекорда Гретцки
«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Помазун: «Переход в «Спартак» большая честь. Надеюсь, не подведу великий клуб»
«Спартак» рассматривает покупку нападающего АЕКа Гарсию
Директор департамента УЕФА Лакович о России в рейтинге: «Надеюсь, решим эту проблему в ближайшем будущем»
В «Леганесе» сообщили, что не смогли позволить себе покупку защитника «Локомотива» Тикнизяна
«Спартак» объявил о переходе Помазуна из ЦСКА
Гафин о не приехавших легионерах: «Кто-то опаздывает на время, а кто-то навсегда»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя