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Сегодня, 18:52

Петржела: «Спартак» позорится, лучше «Зенита» он не станет»

Алина Савинова
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Чешский тренер Властимил Петржела считает, что «Спартаку» нужно начать работать по-другому. По его мнению, Хавьер Рибалта не изменит ситуацию в московском клубе.

«Спартак» в теории может быть лучшим клубом России, но они должны работать совершенно по-другому. У них должен быть качественный тренер и умелое руководство. Пока этого нет, поэтому им лучше «Зенита» не стать — лучшим клубом России. Никакой Хавьер Рибалта им не поможет. Как им работать по-другому? Они должны разобраться в этом сами, иначе ничего не изменится. Такой клуб должен становиться чемпионом хотя бы раз в три года. Они позорятся, потому этого не делают», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что пост спортивного директора «Спартака» может занять 43-летний испанский специалист Хавьер Рибалта, который с 2018 по 2021 год занимал аналогичную должность в «Зените». Его последним местом работы был «Марсель».

После 17 туров «Спартак» c 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Главным тренером команды на данный момент является Гильермо Абаскаль. Последний раз красно-белые становились чемпионом России в сезоне-2016/17. 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-spartak-pozoritsya-luchshe-zenita-on-ne-stanet/
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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