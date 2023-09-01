Барриос, Кордоба, Карраскаль и Кассьерра вызваны в сборную Колумбии на матчи отбора ЧМ-2026

Четыре игрока из клубов РПЛ вызваны в сборную Колумбии на матче квалификации чемпионата мира 2026 года. Среди них: Хорхе Карраскаль («Динамо»), Матео Кассьерра («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит») и Джон Кордоба («Краснодар»). 8 сентября команда Нестора Лоренцо сыграет со сборной Венесуэлы, 13-го числа — с Чили.