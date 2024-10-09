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9 октября, 14:25

Четыре клуба РПЛ попали в рейтинг топ-100 команд мира с самым дорогим составом

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Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг клубов по трансферной стоимости состава.

В рейтинге также учитываются игроки, отданные в аренду.

Лидирует в рейтинге мадридский «Реал» с совокупной стоимостью состава в 1,73 миллиарда евро. Также в тройку вошли «Манчестер Сити» (1,47 миллиарда евро) и «Челси» (1,39 миллиарда евро).

Четыре российских клуба попали в топ-100. «Зенит» расположился на 55-м месте (237 миллионов евро) в списке. Московское «Динамо» заняло 85-ю строчку (140 миллионов евро), «Локомотив» — 88-ю (135 миллионов евро), «Спартак» — 94-ю (127 миллионов евро).

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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