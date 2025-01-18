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Сегодня, 19:39

Четыре команды РПЛ попали в рейтинг лучших за 2024 год по версии IFFHS

Алина Савинова
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг из 700 лучших клубов мира по итогам прошлого года.

Первое место занял испанский «Реал». В 2024-м мадридская команда под руководством Карло Анчелотти завоевала пять трофеев. Вторая позиция у немецкого «Байера», третья — у итальянской «Аталанты».

В рейтинг вошли четыре российских клуба. Среди них выше всех располагается «Зенит», который делит 422-е место с еще восемью командами. У «Спартака» 502-я строчка, у ЦСКА — 552-я, у «Динамо» — 599-я.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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