Четыре российских клуба вошли в топ-200 рейтинга УЕФА

УЕФА опубликовал клубный рейтинг сезона-2024/25.

Лидером списка стал «Манчестер Сити». В тройку также попали «Реал» и «Бавария».

Четыре российских клуба оказались в топ-200 рейтинга. Среди них: «Зенит» (112-е место), «Спартак» (123-е), «Локомотив» (151-е) и «Краснодар» (183-е).

Далее расположились «Сочи» и «Рубин» (оба клуба занимают 331-е место), ЦСКА (333-е), «Ростов» (334-е) и московское «Динамо» (335-е).

В первую десятку рейтинга УЕФА попали «Ливерпуль», «Рома», «ПСЖ», «Челси», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер» и «Вильярреал».