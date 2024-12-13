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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 15:52

Четыре российских клуба вошли в топ-200 рейтинга УЕФА

Руслан Минаев
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УЕФА опубликовал клубный рейтинг сезона-2024/25.

Лидером списка стал «Манчестер Сити». В тройку также попали «Реал» и «Бавария».

Четыре российских клуба оказались в топ-200 рейтинга. Среди них: «Зенит» (112-е место), «Спартак» (123-е), «Локомотив» (151-е) и «Краснодар» (183-е).

Далее расположились «Сочи» и «Рубин» (оба клуба занимают 331-е место), ЦСКА (333-е), «Ростов» (334-е) и московское «Динамо» (335-е).

В первую десятку рейтинга УЕФА попали «Ливерпуль», «Рома», «ПСЖ», «Челси», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер» и «Вильярреал».

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
УЕФА
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