Александр Тихонов: «Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением об уровне российских футбольных клубов и сборной.
«Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола. В Советском Союзе я болел за «Динамо». «Динамо» Москва, «Динамо» Тбилиси — вот это были команды! Тогда сияли и «Торпедо», и «Спартак», и ЦСКА. Конкуренция была, трибуны были забиты. А сейчас чего? Понастроили стадионы — они пустуют, потихоньку будут рушиться, потому что на них никто не ходит. Я привык к спорту высших достижений, а не к этому «футболу».
Вот чемпионат мира — это другая вселенная, совершенно иной уровень. Если мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем, то о каком футболе вообще идет речь? Там играют люди, которым не платят такие деньги, как нашим бездельникам. Реальные бешеные деньги платят этим лентяем — за что? Для меня российского футбола не будет существовать до тех пор, пока они не начнут нормально играть и показывать результат», — сказал Тихонов «РБ Спорт».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования