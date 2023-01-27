Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:04

Александр Тихонов: «Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением об уровне российских футбольных клубов и сборной.

«Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола. В Советском Союзе я болел за «Динамо». «Динамо» Москва, «Динамо» Тбилиси — вот это были команды! Тогда сияли и «Торпедо», и «Спартак», и ЦСКА. Конкуренция была, трибуны были забиты. А сейчас чего? Понастроили стадионы — они пустуют, потихоньку будут рушиться, потому что на них никто не ходит. Я привык к спорту высших достижений, а не к этому «футболу».

Вот чемпионат мира — это другая вселенная, совершенно иной уровень. Если мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем, то о каком футболе вообще идет речь? Там играют люди, которым не платят такие деньги, как нашим бездельникам. Реальные бешеные деньги платят этим лентяем — за что? Для меня российского футбола не будет существовать до тех пор, пока они не начнут нормально играть и показывать результат», — сказал Тихонов «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-o-kakom-futbole-idet-rech-esli-my-igraem-vnich-yu-s-tadzhikistanom-i-uzbekistanom/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Тихонов
10
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Участники зимнего кубка РПЛ смогут взять запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента
Кечинов о Рассказове: «Может быть, «Спартак» оказался не его командой, а в «Крыльях» он раскроется»
Каррера: «Я бы пожал руку Глушакову при встрече, все обиды давно забыты»
Осинькин не сомневается, что Рассказов усилит «Крылья Советов»: «Он обладает большим потенциалом»
Бывший полузащитник ЦСКА Тошич подписал контракт с греческим клубом «Ламия»
Абаев: «Глушаков и Дзюба должны помочь «Нижнему» в весенней части сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Скворцова прокомментировал переход игрока в «Химки»

Медведев назвал провокационными слухами новости о возможном уходе Малкома и Барриоса из «Зенита»