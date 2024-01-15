Четырем российским топ-клубам предложили приобрести хавбека Траоре

«Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Крылья Советов» интересуются малийским полузащитником «Халл Сити» Адамой Траоре, сообщает журналист Иван Карпов в соцсетях.

Он сообщил, что агент футболиста хочет для игрока контракт на 2,5 сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.

«Важно, что переход может состояться только летом. Кроме российских команд его могут подписать свободным агентом «Удинезе» и «Лас-Пальмас», — говорится в публикации.

28-летний футболист выступает за «Халл Сити» с 1 сентября 2022 года, контракт игрока истекает 30 июня 2024. В текущем сезоне Траоре провел за клуб из чемпионшипа 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.