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Сегодня, 11:43

Четырем российским топ-клубам предложили приобрести хавбека Траоре

Виктория Кравченко
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«Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Крылья Советов» интересуются малийским полузащитником «Халл Сити» Адамой Траоре, сообщает журналист Иван Карпов в соцсетях.

Он сообщил, что агент футболиста хочет для игрока контракт на 2,5 сезона с зарплатой в районе 800 тыcяч евро в год.

«Важно, что переход может состояться только летом. Кроме российских команд его могут подписать свободным агентом «Удинезе» и «Лас-Пальмас», — говорится в публикации.

28-летний футболист выступает за «Халл Сити» с 1 сентября 2022 года, контракт игрока истекает 30 июня 2024. В текущем сезоне Траоре провел за клуб из чемпионшипа 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

Источник: https://t.me/karpinside
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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