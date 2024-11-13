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Сегодня, 15:10

Чибота поделился мнением о Дзюбе

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Акрона» Мавис Чибота рассказал о том, какое впечатление у него оставил Артем Дзюба.

«Артем — звезда! Таких нет! Я-то думал, что это я «клоун», как говорят в Израиле. Просто невероятно видеть такого человека, который столько всего прошел в футболе, но остается собой», — сообщил Чибота «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне на счету 36-летнего форварда 8 матчей во всех турнирах, 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Артем Дзюба

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