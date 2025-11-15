Чикунова о попытке похищения Мостового: «Дико, что на улице могут просто так взять и попробовать украсть человека»

Сегодня, 10:12
Рекордсменка мира в плавании на 200 метров брассом Евгения Чикунова прокомментировала попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.
«Это, конечно, кошмар, слава Богу, что все обошлось. Дико, что на улице могут просто так взять и попробовать украсть. Страшно, потому что, если парень сможет отбиться, то, что делать девушке?» — цмитирует Чикунову ТАСС.
23 октября двое мужчин пытались похитить Мостового, затащив его в машину. Футболист сумел отбиться и убежать.
H Aleksej
15.11.2025
Djin Ignatov
Что не разу не читал чтобы футболиста там пытались похитить ! А в Европе и подавно !
15.11.2025
15.11.2025
Grande Rusia
Привыкли жить в безопасной стране. Сгоняйте в США или Европу, где такое каждый день происходит
15.11.2025