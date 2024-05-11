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Сегодня, 10:27

Чилиец Видаль: «Рассматриваю возможность перехода в «Спартак»

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Центральный защитник «Унион Эспаньол» Валентин Видаль заявил, что готов переехать в Россию.

«Интерес со стороны «Спартака» и «Балтики»? Я веду переговоры со своим представителем, и мы рассматриваем этот вопрос. Хотел бы я приехать в Россию? Мне нравится российская лига, у меня есть пример Виктора Мендеса, и я думаю, что это может мне помочь. Я не закрыт для предложений, мне бы хотелось играть в России», — приводит слова Видаля «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провел за «Унион Эспаньолу» один матч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро. Ранее сообщалось, что 19-летним футболистом интересуются два клуба РПЛ: московский «Спартак» и калининградская «Балтика».

После 27-го тура «Спартак» набрал 43 очка и идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» расположилась на 15-й строчке (26).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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