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Сегодня, 18:04

Форвард «Балтики» Энрикес: «Живу довольно комфортной жизнью в Калининграде, это прекрасный город»

Владислав Корегин
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился впечатлениями от своей жизни в Калининграде.
30-летний чилиец стал игроком клуба РПЛ летом 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25. На его счету 9 забитых мячей и 2 результативные передачи в 35 матчах.

«Я не жил в других российских городах до этого, поэтому не могу сравнивать Калининград с ними. Я живу довольно комфортной жизнью в Калининграде, это прекрасный город. Очень красивый, особенно летом, я наслаждаюсь городом. Люди прекрасно относятся ко мне и остальным игрокам команды. Это помогает в жизни здесь. Мою любимое место в Калининграде Рыбная деревня», — цитирует Энрикеса ТАСС.

На данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 28 туров.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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