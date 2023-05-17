Чилийский игрок ЦСКА Мендес заявил, что он счастлив в России

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес ответил «СЭ» на вопрос о возможном получении российского гражданства.

— Некоторые легионеры получают российские паспорта. Есть ли у вас такое желание?

— Пока не знаю, ведь это мой первый год в России, — сказал Мендес «СЭ». — Если будет такая возможность... Сейчас я счастлив в России.

Мендес перешел в ЦСКА из чилийского клуба «Унион Эспаньола» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 23-летний футболист сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за красно-синих во всех турнирах.