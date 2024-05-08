Чилийский полузащитник «Сочи» назвал хачапури любимым блюдом в России

Чилийский опорный полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра признался, что ему нравятся блюда русской кухни.

«Она очень нравится не только мне, но еще и всей моей семье, которая уже находится в Сочи. Еда в России превзошла мои ожидания. И в целом рад находиться здесь. Любимое русское блюдо? Хачапури, ха-ха», — приводит слова Сааведры Sport24.

Сааведра перешел в «Сочи» в минувшее зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне РПЛ чилиец сыграл в девяти встречах и стал автором одного забитого мяча.