Источник: чилиец Суасо отклонил предложения от двух клубов РПЛ

Чилийский защитник «Коло Коло» Габриэль Суасо отклонил предложения от двух клубов РПЛ, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на футбольного посредника Сергея Галунова, который работает на рынке Латинской Америки.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему игрока со стороны «Спартака».

«Мы общались с его агентом Тито. Они открыты для российской премьер-лиги, но финансовые запросы немаленькие. Также могу подтвердить, что игрок получал официальные предложения из России. Клубы называть не совсем корректно, но данные предложения были отклонены чилийской стороной. Латиноамериканцы просят суммы, значительно превышающие предложенные. Думаю, договориться по этому футболисту будет очень непросто, ввиду интереса со стороны многих клубов и финансовой стороны вопроса», — сказал Галунов.

Суасо выступает за «Коло Коло». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.