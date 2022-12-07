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Сегодня, 14:59

Источник: чилиец Суасо отклонил предложения от двух клубов РПЛ

Руслан Минаев
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Чилийский защитник «Коло Коло» Габриэль Суасо отклонил предложения от двух клубов РПЛ, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на футбольного посредника Сергея Галунова, который работает на рынке Латинской Америки.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему игрока со стороны «Спартака».

«Мы общались с его агентом Тито. Они открыты для российской премьер-лиги, но финансовые запросы немаленькие. Также могу подтвердить, что игрок получал официальные предложения из России. Клубы называть не совсем корректно, но данные предложения были отклонены чилийской стороной. Латиноамериканцы просят суммы, значительно превышающие предложенные. Думаю, договориться по этому футболисту будет очень непросто, ввиду интереса со стороны многих клубов и финансовой стороны вопроса», — сказал Галунов.

Суасо выступает за «Коло Коло». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/chiliyskiy-zashchitnik-suaso-otklonil-predlozheniya-dvukh-rossiyskikh-klubov-1433792/
Габриэль Суасо
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30.11
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13.12
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17.12
18:00
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Франция
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П
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2
A 21.11 19:00
Сенегал
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0
2
B 21.11 22:00
США
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1
C 22.11 13:00
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Саудовская Аравия
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1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
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0
0
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Мексика
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0
0
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Франция
Австралия
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4
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Хорватия
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0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
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1
0
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Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
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Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
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Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
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0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
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Швейцария
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Килиан Мбаппе

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