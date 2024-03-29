Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 марта, 20:52

Чинквини: «Надеюсь, Карпин достигнет уровня Гвардиолы и Анчелотти»

Telegram Дзен

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини оценил перспективы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Гвардиола — это самый топ, как и Анчелотти. А Карпин — хороший тренер. Здесь еще большой вопрос, будет ли он работать в другой стране, приобретать новый опыт. Я надеюсь, что когда-нибудь он сможет достичь их уровня», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Кроме «Ростова» 55-летний Карпин руководит сборной России. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до конца июля 2024 года. Соглашение с желто-синими действует до конца мая 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
ФК Ростов
Оресте Чинквини
6
Обсудить
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Ростов»: Мохеби оформил дубль

Защитник «Факела» Сенхаджи: «Наша цель — остаться в РПЛ»