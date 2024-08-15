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Сегодня, 14:11

Чинквини заявил, что в этом сезоне «Зениту» должно быть попроще

Виктория Кравченко
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Итальянский менеджер Оресте Чинквини рассказал, что в этом сезоне «Зенит» должен испытать меньше проблем.

— «Зенит» сейчас очень силен, важнейший клуб для России, их поддерживает большая компания. Семак продлил контракт и это имеет большое значение. В него верят, а он дает результат. Да, в прошлом сезоне «Динамо» стало очень серьезным конкурентом, но в этом сезоне им должно быть попроще. Верю, что «Зенит» станет чемпионом, — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Накануне клуб из Санкт-Петербурга одержал победу во 2-м туре FONBET Кубка России по футболу над «Рубином» (1:0). Таким образом, победная серия «Зенита» в сезоне-2024/25 достигла уже 7 матчей с общим счетом 22:2.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Оресте Чинквини
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