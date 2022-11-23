Чиркович: «Химнастик» был большой ошибкой. Но на ошибках мы все учимся"

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович рассказал об этапе своей карьеры, когда выступал за испанский «Химнастик».

«Я тогда был очень молод. Я и сейчас молод, но тогда я не был зрелым, и переход в «Химнастик» был большой ошибкой. Но на ошибках мы все учимся. У меня сразу же возникли проблемы с визой. Я подписал контракт в конце июля, прошел сборы с командой в августе, но клуб не смог меня зарегистрировать. В итоге мне пришлось улететь в Сербию, а затем и в Австрию, чтобы собрать полный пакет документов для рабочей визы. В итоге я потерял полтора месяца на все это.

Я пропустил уже 12-13 туров и не смог влиться в коллектив. Люди, которые далеки от футбола, не понимают, что такое полтора месяца без команды и без совместных тренировок. Я занимался индивидуально, но это не то. Так что тренер не смог влить меня в коллектив. Но я не держу на него зла, я его полностью понимал, меня слишком долго не было, — цитирует Чирковича Metaratings.ru.

Сербский футболист перешел в «Химнастик» летом 2021 года, однако не провел за клуб ни одного матча.

В 2022 году Чиркович подписал контракт с «Крыльями Советов», который рассчитан до декабря 2023 года. В текущем сезоне 21-летний футболист выходил на поле в 16 матчах за самарский клуб во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.