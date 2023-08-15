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Сегодня, 15:46

Чистяков может пропустить матч со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о восстановлении игрока.

«Ему надо поправить свое здоровье. Сейчас мысли только о том, как побыстрее вернуться на поле. Когда это произойдет? В ближайшее время должен вернуться в общую группу. Сейчас уже делает беговые упражнения. Травма его не беспокоит. Сыграет ли он со «Спартаком»? Думаю, что нет. Может быть, он будет в заявке. Но вряд ли сыграет», — приводит слова Талаева Sport24.

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил три последних матча «Зенита».

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-v-blizhajshee-vremya-chistyakov-budet-v-obshhej-gruppe-no-vryad-li-sy-graet-so-spartakom/
Дмитрий Чистяков
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РПЛ
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