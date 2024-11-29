Чистяков назначен главным арбитром на матч «Краснодар» — «Спартак»

РПЛ на официальном сайте опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура РПЛ.

30 ноября (суббота)

«Акрон» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мартынов.

1 декабря (воскресенье)

«Локомотив» — «Химки»: судья — Артем Любимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала — «Факел»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Николай Иванов.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Юрий Баскаков.

2 декабря (понедельник)

«Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.